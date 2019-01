Ponte Genova: tesserino giornalisti alla memoria per vittima

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 28 GEN - Un tesserino con la sua foto, mentre è intento a filmare con l'inseparabile telecamera. Grande commozione questa mattina nell'aula consiliare del Comune di Torre del Greco (Napoli), dove si è tenuta la cerimonia di consegna dell'attestato che sancisce l'iscrizione alla memoria all'Ordine dei giornalisti di Giovanni Battiloro, uno dei quattro amici della città vesuviana (gli altri sono Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione) deceduti nel crollo del ponte di Genova lo scorso 14 agosto. Una cerimonia molto partecipata che ha visto la presenza tra gli altri del presidente nazionale dell'Ordine Carlo Verna e di quello regionale Ottavio Lucarelli. ''La verità è sotto gli occhi di tutti - ha detto Roberto Battiloro, papà di Giovanni - la verità di negligenze di chi doveva gestire quel tratto autostradale e che non l'ha fatto per 20 anni e più. Saranno le perizie, in parte anche le nostre, a dare alla Procura la dimostrazioni di quali siano le responsabilità".