(ANSA) - BRUXELLES, 28 GEN - La strategia del ministro dell'Interno Matteo Salvini sui migranti "isola l'Italia, la 'ungherizza' e io francamente non credo che l'Ungheria sia il nostro modello". Così Enrico Letta a margine di un evento organizzato a Bruxelles sulle migrazioni. "Che l'Italia dopo 70 anni di vita comunitaria sia diventata una copia dell'Ungheria a me fa molto senso - precisa -. Aggiungo anche che le soluzioni" prospettate dal governo italiano "rendono continuamente terremotata la questione, emergenziale" e allo stesso tempo "non rendono possibile per chi è sul terreno, ad esempio i sindaci, di gestire la questione". Secondo Letta la soluzione adottata fino ad ora dall'Italia "non vuole risolvere la crisi migratoria ed i problemi dell'immigrazione", ma "vuole tenerli aperti sfruttando così i drammi e le paure delle persone".