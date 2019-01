Sisi a Macron, la stabilità più importante dei diritti

(ANSA) - IL CAIRO, 28 GEN - Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, nella conferenza stampa con il capo di Stato francese Emmanuel Macron che ha criticato il rispetto dei diritti fondamentali in Egitto, ha esortato ha esaminare la questione con occhi "egiziani" e non "europei". "La stabilità e la sicurezza sono molto importanti" in un paese da "cento milioni di abitanti", ha sottolineato Sisi sostenendo tuttavia che "la libertà di espressione" e "lo stato di diritto sono a disposizione di tutti gli egiziani".