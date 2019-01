Unhcr, 4 mln bimbi rifugiati non vanno a scuola, in aumento

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Aumentano i bambini rifugiati in tutto il mondo che non hanno la possibilità di andare a scuola: sono 4 milioni, quasi 500 mila in più rispetto allo scorso anno. Ad essere più discriminate sono le bambine, per loro è ancora più arduo accedere all'istruzione. Le ragazze rifugiate hanno la metà delle probabilità di iscriversi ad una scuola superiore rispetto ai loro coetanei. Sono i dati del rapporto 'Turn The Tide' dell'Unhcr diffusi durante un evento-performance "Una bambina rifugiata non può scegliere, ma noi sì" svoltosi a Roma per lanciare la campagna "Mettiamocelo in Testa". "E' tempo di investire nell'istruzione delle bambine rifugiate alle quali non è lasciata alcuna scelta - ha detto Carlotta Sami, portavoce dell'Unhcr per il Sud Europa -. Ma noi possiamo scegliere di assicurare loro un'istruzione di qualità. Chiediamo a tutti di sostenere la campagna Unhcr con un sms o una chiamata da rete fissa al 45588. Bastano 2 euro per garantire un mese di scuola ad una bambina rifugiata".