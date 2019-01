Salvini: "Ok allo sbarco dalla Sea Watch ma solo se poi trasferiti"

«Sbarco degli immigrati? Solo se prenderanno la via dell’Olanda, che ha assegnato la bandiera alla Sea Watch, o della Germania, paese della Ong. In Italia abbiamo già accolto, e speso, anche troppo». Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Il Pd ha presentato «un esposto alla Procura di Siracusa» contro il governo per la gestione dei migranti, come annunciato già ieri al termine della visita sulla nave Sea Whatch. Lo ha annunciato in Aula al Senato il dem Francesco Verducci.