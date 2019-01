Tifosi arrestati: Riesame scarcera quattro ultrà del Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 29 GEN - Il Tribunale del Riesame di Napoli ha revocato il carcere per 4 dei 5 ultrà arrestati lo scorso 15 gennaio nell'ambito delle indagini sugli scontri tra opposte tifoserie che hanno preceduto Napoli-Verona del 6 gennaio 2018. Per uno dei quattro, Carmine Cacciapuoti, sono stati ripristinati gli arresti domiciliari in quanto ritenuto coinvolto nell'aggressione e nella rapina dello scorso aprile ai danni di alcuni tifosi romanisti di ritorno dal match di Champions League contro il Barcellona. Per Diego Infante l'ordinanza è stata annullata per la mancanza di gravi indizi. Anche lui tornerà agli arresti domiciliari per l'aggressione ai romanisti. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, infine, per Gennaro Iescone e Fabio Vegliante. Tutti sono stati rappresentati dall'avvocato Emilio Coppola, che difende, anche 12 dei 16 tifosi indagati per gli scontri del 26 dicembre scorso avvenuti prima di Inter-Napoli. Domani il Riesame deciderà su Tommaso Fiorillo, sull'ultimo dei tifosi arrestati.(ANSA).