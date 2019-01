Donna uccisa nel Cuneese, lutto cittadino per i funerali

(ANSA) - BARGE (CUNEO), 29 GEN - Bandiere a mezz'asta e negozi chiusi, a Barge, il giorno delle esequie di Anna Piccato. Il sindaco di Barge, Piera Comba, ha decretato il lutto cittadino per la settantenne uccisa mercoledì scorso nel piccolo paese della provincia di Cuneo. La data dei funerali, però, non è ancora stata fissata; si attende infatti il nulla osta della Procura di Cuneo, che coordina le indagini dei carabinieri. Gli investigatori dell'Arma mantengono il massimo riserbo, ma la sensazione è che la svolta sia vicina. "Stiamo lavorando freneticamente - conferma all'ANSA il procuratore capo Onelio Dodero -, le indagini proseguono in modo positivo. Al momento non ci sono iscritti nel registro degli indagati, ma i prossimi giorni potrebbero essere decisivi". Quello che appare ormai certo è che si tratti di un delitto maturato in "ambito paesano", anche se il movente resta tuttora da chiarire. L'autopsia sul corpo della 70enne, operaia in pensione e volontaria della Croce Rossa conosciuta in paese per gentilezza e discrezione, ha confermato che l'assassino l'ha colpita al capo con un oggetto pesante e acuminato. L'arma del delitto, però, non è stata trovata. (ANSA).