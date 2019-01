Elicottero contro aereo: pilota non risponde a Gip

(ANSA) - AOSTA, 29 GEN - Si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia Philippe Michel, di 64 anni, l'istruttore pilota francese alla guida dell'aereo da turismo che venerdì scorso sul ghiacciaio del Rutor si è scontrato con un elicottero, provocando la morte di 7 persone. L'uomo, nei cui confronti la procura di Aosta ha disposto il fermo per disastro aereo colposo aggravato e omicidio colposo plurimo aggravato, è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Parini di Aosta, dove oggi si è svolto l'interrogatorio del gip Giuseppe Colazingari. "Si è avvalso ovviamente perché non era nemmeno in grado di rispondere", ha spiegato l'avvocato Jacques Fosson. L'udienza di convalida prosegue ora in tribunale ad Aosta. "La procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere noi andremo a discutere spiegando che non ci sono i presupposti", ha aggiunto Fosson. (ANSA).