'Ndrangheta: confisca beni 1,3 mln a clan Gallace-Novella

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Confisca per 1,3 milioni di beni al clan Gallace-Novella. La confisca è stata eseguita dalla Guardia di Finanza e da uomini della Questura di Roma e riguarda immobili, auto, rapporti finanziari e polizze assicurative. Coordinati dalla Dda capitolina, gli investigatori hanno ricostruito la "carriera criminale" e analizzato la posizione economico-patrimoniale di 7 persone coinvolte, in passato, in traffico di droga. I beni riconducibili che entreranno a far parte del patrimonio dello Stato sono: 9 unità immobiliari situate ad Anzio, Nettuno e Cappadocia (AQ) e la quota di un ulteriore terreno, ubicato ad Aprilia (LT); 6 auto e 3 moto, una ditta; il patrimonio aziendale di una società; 9 tra rapporti finanziari e polizze assicurative. L'Autorità giudiziaria ha applicato la sorveglianza speciale di polizia con obbligo di soggiorno per 3 anni a Umberto Romagnoli, Angelo Gallace e Liberato Tedesco; per due anni, a carico di Alessandro Romagnoli, Tiziano Romagnoli, Francesca Romagnoli e Giuseppe Profenna.