(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Forza Italia è sempre stata e sempre sarà garantista, per questo voterà No sia che la richiesta di processo riguardi Salvini, sia che riguardi gli avversari grillini. Se il Movimento 5 Stelle vota Sì al processo a Salvini vuol dire che secondo loro il Ministro degli Interni non ha agito 'per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo'. I grillini non si rendono conto che il processo a Salvini è il processo al loro governo". Lo dichiara in una nota Sestino Giacomoni, deputato e membro del Comitato di Presidenza di Forza Italia.