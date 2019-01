Carceri: Cisl Fns, agente aggredito in sezione psichiatrica

(ANSA) - BELLUNO, 29 GEN - Un presunto episodio di violenza su un poliziotto penitenziario da parte di un paziente-detenuto della sezione psichiatrica dell'istituto penitenziario bellunese è stato segnalato dalla segreteria territoriale della Cisl Fns. Il sindacato, in una nota, rileva: "da mesi denuncia la grave situazione di insicurezza in cui versa la sezione Articolazione per la Tutela della Salute Mentale del penitenziario di Baldenich, della quale il sindacato e il personale chiedono la chiusura e il trasferimento in altra sede". Secondo la fonte sindacale un poliziotto di turno intervenuto per calmare le ire di un detenuto contro un compagno di cella è stato colpito e scaraventato violentemente a terra. Condotto in ospedale l'agente - secondo la Cisl Fns -, ha riportato contusioni con prognosi di sette giorni.