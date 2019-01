(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Possono farmi anche 15 denunce al giorno ma io continuo a fare quello che abbiamo fatto finora come squadra": il decretone su quota 100 e reddito di cittadinanza "è solo l'inizio". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini in una conferenza stampa alla Camera. "Questo è solo l'inizio", aggiunge il vicepremier sottolineando come "questa è la prima di cinque manovre, primo mattone su Fornero e su Flat tax, primo mattone su pace fiscale con Equitalia".