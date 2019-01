(ANSA) - BRUXELLES, 29 GEN - "L'innocenza di Asia Bibi è confermata, l'incubo è finito! Dopo le ingiuste accuse e il carcere, per la sola 'colpa' di essere cristiana, ora ha il diritto di rifarsi una vita in sicurezza con la sua famiglia. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a fare giustizia". Così in un tweet il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani.