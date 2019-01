(ANSA) - ASTI, 29 GEN - Segnalavano su Whatsapp, dove aveva addirittura creato un gruppo apposta, la presenza di posti di blocco. I carabinieri hanno denunciato 23 persone per interruzione di pubblico servizio in concorso. Erano circa 300 membri del gruppo social, tutti residenti nell'Astigiano e per la maggior parte di giovane età. L'accesso alla chat avveniva esclusivamente su invito dei promotori e dei partecipanti già accreditati, con l'obiettivo di comunicare, in tempo reale, il luogo dove le pattuglie stavano effettuando i controlli. A far scattare gli accertamenti che hanno portato alle denunce è stato un membro del gruppo incriminato, che si è 'pentito' e ha informato i militari di quanto stava avvenendo.(ANSA).