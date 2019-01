Poroshenko conferma: 'mi ricandido'

(ANSA) - MOSCA, 29 GEN - Il capo di Stato ucraino Petro Poroshenko ha annunciato la sua candidatura alle presidenziali del 31 marzo confermando ufficialmente la sua intenzione di correre per un secondo mandato. Poroshenko ha fatto sapere di volersi candidare durante un incontro del suo partito 'Blocco Poroshenko' al Centro espositivo internazionale di Kiev. Che intendesse candidarsi era in realtà noto da tempo, visto che da qualche mese nelle città ucraine sono presenti suoi manifesti elettorali. Il presidente ucraino ha promesso che, in caso di rielezione, continuerà a perseguire l'ingresso di Kiev nell'Unione europea e nella Nato.