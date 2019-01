Camoscio ferito su lago ghiacciato, vigili fuoco lo salvano

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - I vigili del fuoco del nucleo Saf, insieme ai colleghi di Ivrea, hanno salvato un camoscio ferito, rimasto bloccato questa mattina sul lago ghiacciato di Ceresole Reale. L'animale, probabilmente ferito dal morso di un lupo, ha cercato rifugio sul ghiaccio ma ha finito col cadere in acqua. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che inizialmente hanno scambiato l'animale per una persona. I vigili del fuoco, grazie all'utilizzo di mute stagne e tramite manovre speleo-alpino-fluviali, sono riusciti a recuperare il camoscio che è stato poi affidato ai veterinari per il successivo trasporto a Grugliasco al centro recupero animali selvatici.(ANSA).