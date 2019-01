Tav, da M55 e Lega posizioni opposte sui dati dell'opera

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Sono in contatto con decine di professori: i numeri" in favore della Tav "non sono giusti ma giustissimi. Secondo noi sono incontrovertibili. Quando vedremo lo studio del M5s, li confronteremo", così il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia (Lega) sul dossier Torino-Lione. "Noi siamo per non inquinare", sottolinea (la Tav diminuirebbe drasticamente i trasporti commerciali su gomma). "Mi sono rotto le scatole di sentirmi dire che io e il M5S blocchiamo i cantieri - ha detto invece il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli -. Non abbiamo bloccato alcun cantiere, l'unico che stiamo sottoponendo, perché siamo persone per bene, ad una analisi costi-benefici" è la Tav. Anche Salvini, con cui ho un ottimo rapporto, vedrà l'analisi", "sederemo ad un tavolo e prenderemo una decisione nel rispetto del contratto di governo". Secondo il vicepremier leghista, i dati sono per il sì. "I conti che ha fatto Salvini non corrispondono a quelli effettivi", chiosa Toninelli.