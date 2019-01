Vestiti da Ss nel Bolognese, informativa dei Cc in Procura

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GEN - Con la divisa delle Ss sull'Appennino bolognese nel Giorno della Memoria: sull'episodio, denunciato nelle scorse ore sui social, i carabinieri della compagnia di Vergato hanno inviato un'informativa alla Procura di Bologna, al momento senza ipotesi di reato. Il fatto è accaduto domenica a Lizzano in Belvedere, sulle montagne di Bologna, dove alcuni residenti hanno visto quattro persone che indossavano le divise delle truppe di montagna delle Ss e che passeggiavano tra i boschi. Un incontro che, nel Giorno della Memoria, ha creato stupore tanto che alcuni escursionisti hanno chiamato i carabinieri che insieme alla Polizia municipale hanno identificato le quattro persone, alcune originarie della Toscana. A quanto si apprende, si trovavano nei pressi di un rifugio e avrebbero inscenato una sorta di parata. Da chiarire se si trattasse di una rievocazione storica o di un gioco di ruolo. Sull'episodio ha presentato un'interrogazione in Regione il capogruppo di Sinistra Italiana in Emilia-Romagna Igor Taruffi.