Stalker seriale (in carcere anche a Parma) perseguitava tre ragazze: arrestato

Un 27enne è stato arrestato dai carabinieri di Buccinasco (Milano) per stalking nei confronti di tre ragazze di 20, 21 e 24 anni (tutte della provincia milanese) "agganciate" su social, app di incontri e chat di videogame online. Giacomo Morandi era già stato condannato nel 2012 per atti persecutori e istigazione al suicidio di una ragazzina di 14 anni che, esasperata dalle pressioni e dalle minacce ("ucciderò i tuoi genitori") si era lanciata dal terzo piano del suo appartamento a Buccinasco. La giovane, pur riportando lesioni permanenti, è sopravvissuta alla caduta e anche dopo aver cambiato casa ha subìto altre attenzioni da parte di Morandi. «Quest’ultimo è uscito dal carcere nel 2016, durante una perquisizione delle celle a Parma gli hanno trovato una chiavetta usb con materiale pedopornografico che visionava durante l’ora di accesso al computer della struttura - ha spiegato il comandante della stazione di Buccinasco Vincenzo Vullo -. Vive con i genitori, durante la perquisizione abbiamo trovato molto materiale pedopornografico, coltelli e repliche di armi con cui si fotografava. Conosce molto bene i meccanismi informatici e anche il deep web, non ha mai nascosto la sua identità». Sono tre i casi accertati di stalking ma almeno 20 quelli su cui si sta ancora lavorando.