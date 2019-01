Gite scolastiche, 1 studente su 2 deve rinunciare al viaggio

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Gli studenti in gita scolastica sono una specie in via d'estinzione. Ormai sono più i ragazzi che non partono rispetto a quelli che durante quest'anno scolastico hanno fatto o faranno il tradizionale viaggio d'istruzione, dormendo almeno 1 notte fuori casa. Una tendenza in corso da tempo. Secondo l'ultimo rapporto dell'Osservatorio sulle Gite Scolastiche di Skuola.net, infatti, la metà esatta (50%) - dei 12 mila studenti di medie e superiori presi a campione - dovrà rinunciare alla partenza. Ma, in alcune aree del Paese, la situazione è ancora più accentuata: al Sud la quota di ragazzi che resteranno a casa sale al 55%. Tra le cause che mandano a monte il viaggio d'istruzione, in 1 caso su 4 c'è lo "zampino" dei prof: tanti docenti non se la sentono più di accompagnare i propri alunni; troppo rischioso. Inoltre la geografia dei viaggi d'istruzione sta cambiando. Più di 1 studente su 3 si muoverà alla volta di una destinazione diversa dai luoghi classici, lontana dal caos delle città più grandi.