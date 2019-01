(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Non esiste alcuna irregolarità nell'operato del ministro che ha semplicemente dato seguito a un orientamento politico che si adegua al mutamento degli scenari politico-militari e che comunque non mette minimamente in discussione il nostro impegno internazionale". Così in una nota i parlamentari del MoVimento 5 Stelle nelle commissioni Esteri di Camera e Senato.