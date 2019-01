Nigeria: Unhcr, in 30 mila in fuga da Boko Haram

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Più di 30mila persone sono scappate nel fine settimana dalla città di Rann in Nigeria per paura di nuovi attacchi di Boko Haram. Lo denuncia l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), secondo quanto riportato da Al Jazeera. La popolazione di Rann, città vicina al confine con il Camerun, "sembra stia nel panico e sta scappando come misura preventiva per salvarsi la vita" ha dichiarato il portavoce dell'UNHCR, Babar Baloch. Questo mese 9 mila persone sono già fuggite da Rann al Camerun in seguito all'attacco di Boko Haram del 14 gennaio in cui sono morte 14 persone.