Esalazioni da monossido, anziana morta in casa in Friuli

(ANSA) - UDINE, 29 GEN - Una donna, di 74 anni, è morta ieri sera nella sua abitazione di Rivignano Teor (Udine) a causa delle esalazioni di monossido di carbonio. Il corpo senza vita dell'anziana è stato trovato da uno dei figli della donna che non riuscivano a mettersi in contatto telefonico con lei. L'uomo è rimasto a sua volta lievemente intossicato a causa delle stesse esalazioni del gas. Il figlio ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri ma per la donna, che stava stirando al piano inferiore della sua abitazione quando deve aver perso conoscenza, non c'era più nulla da fare. Secondo quanto finora appurato dai Vigili del fuoco del comando provinciale di Udine, i gas si sarebbero sprigionati da una apparecchiatura termica. Il locale è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti. (ANSA).