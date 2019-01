Maltrattamenti sui bambini,condannate due maestre di Colorno

(ANSA) - PARMA, 29 GEN - Tre anni e quattro mesi con interdizione dai pubblici uffici per Anna Smaldone, 48 anni; due anni e sei mesi invece a Giuseppa Genovese, 60 anni. Sono queste le condanne emesse con rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Parma per le due insegnanti finite lo scorso 23 maggio nell'inchiesta dei Carabinieri 'Bad Teachers'. Dopo la denuncia di una mamma, preoccupata dal comportamento della figlia, i militari avevano registrato per due mesi quanto avveniva all'interno della sezione 'piedini arancioni' della scuola d'infanzia Belloni di Colorno. Le immagini avevano documentato insulti, violenze, percosse ma anche schiaffi, spintoni, oggetti scagliati a terra oltre a farsi urlate in faccia ai bambini di età compresa fra i tre e i 5 anni. Oggi il giudice ha ritenute le due donne colpevoli del reato di maltrattamenti aggravati e continuati, prosciolte invece dall'accusa di sequestro di persona. Ora le due maestre avranno la possibilità tramite i propri legali di ricorrere in appello.(ANSA).