Migranti, Prestigiacomo a Salvini: li faccia sbarcare subito

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Faccio appello al ministro Salvini perchè li faccia sbarcare subito": così Stefania Prestigiacomo, deputata di Forza Italia, a "Porta a Porta" su Rai Uno parlando della vicenda della Sea Watch a Siracusa, sulla quale é salita due giorni fa. "Siccome c'era l'Ong s'è voluto creare un caso politico: tempo fa sono sbarcati alcuni curdi in Calabria e nessuno ne ha parlato", aggiunge la parlamentare azzurra, molto criticata anche da parte del suo partito per l'iniziativa pro migranti. "Non difendo le Ong, ma nemmeno le criminalizzo: entrano in campo - aggiunge - quando l'Europa ritira le proprie navi". "Salvini fa la faccia feroce ma va fatta con i potenti, non con i poveracci. Questo - aggiunge Prestigiacomo - è un motivo in più per votare Berlusconi in Europa: con la sua esperienza e autorevolezza riuscirà a convincere gli altri Paesi europei ad adottare una risposta unitaria". Prestigiacomo riceve un "grazie per il coraggio" dalle donne Pd dell'associazione TowandaDem.