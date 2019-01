Russia, Casellati: "Necessario superare sistema sanzioni"

(ANSA) - MOSCA, 29 GEN - "In Italia, tra le forze politiche è sicuramente diffusa la convinzione che sia necessario un rapporto costruttivo tra l'Unione Europea e l'Alleanza Atlantica (Nato) da un lato e la Federazione Russa dall'altro. Occorre creare le condizioni, agendo da entrambe le parti, perché l'attuale sistema di sanzioni e controsanzioni possa essere superato". Lo afferma il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati in un'intervista all'agenzia russa Tass prima dell'inizio della sua visita ufficiale a Mosca. La Russia è stata sanzionata per l'annessione della Crimea, strappata all'Ucraina dopo un referendum non riconosciuto da Kiev, e per il sostegno militare ai separatisti nel conflitto del sud-est ucraino, dove hanno finora perso la vita oltre 13.000 persone, secondo stime degli organismi internazionali.