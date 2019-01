Le Regioni alpine chiedono di poter sparare a lupi e orsi

I lupi e gli orsi sono un problema per l’agricoltura e per la sicurezza pubblica, e in casi estremi possono essere abbattuti. Lo sostengono le Regioni del Nord, che chiedono al governo di affidare a loro la gestione di queste specie, con la possibilità di eliminare gli esemplari ritenuti pericolosi. L’ha spiegato il governatore del Trentino, Maurizio Fugatti, al termine della riunione che ha convocato a Trento con il collega altoatesino, Arno Kompatscher, e rappresentanti di Val d’Aosta, Liguria, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia. Anche il Piemonte ha partecipato alla riunione, mandando un documento.

«Nessuno mette in dubbio il valore della biodiversità delle nostre montagne e dei nostri territori alpini - hanno detto insieme i rappresentanti istituzionali delle Regioni alpine -, così come non ci permettiamo di contravvenire alle normative europee, che condividiamo. A fronte però di una densità di lupi e di orsi tale da generare situazioni oggettive, che fanno venire meno la sicurezza delle popolazioni e rappresentano una fonte costante di danno per le attività economiche, chiediamo la possibilità di attivare azioni condivise di prevenzione, gestione e prelievo (cioè abbattimento, n.d.r) dei grandi carnivori. Episodi ripetuti di predazioni, molti dei quali in prossimità di centri abitati e di aree turistiche, stanno minando la sostenibilità di aziende zootecniche che operano in ambiente montano». «Non vogliamo sparare ai lupi, ma gestire il fenomeno. Lo fanno quasi tutti i Paesi europei, ma non l’Italia - ha detto Kompatscher -. Si è perso il contatto con la natura. Anche gli agricoltori contribuiscono alla biodiversità».

I consigli provinciali di Trento e Bolzano l’anno scorso hanno approvato leggi che consentono alle province di gestire autonomamente lupi e orsi e di abbattere gli esemplari ritenuti pericolosi. Il ministro dell’Ambiente, il pentastellato Sergio Costa, aveva annunciato che avrebbe impugnato le leggi di fronte alla Consulta, perchè la competenza in materia a suo avviso è del Ministero e non degli enti locali, e si era detto comunque contrario agli abbattimenti.

«Sono stato dal ministro dieci giorni fa - ha riferito Fugatti - e ho chiesto del Piano lupo, della norma di attuazione per il Trentino e della legge che ci è stata impugnata in materia. Attendo risposta». Nel merito dei problemi, ha parlato di «agricoltori che rischiano di non poter lavorare e di grandi carnivori a 50 metri dalle case».

A chi gli chiedeva se quest’ultimo sia uno dei casi in cui sparare, ha risposto: «Per me il lupo si può anche spostare». Sul fatto che si tratti, per questi animali, di beni demaniali dello Stato, su cui il divieto di abbattimento è preciso, Fugatti ha ribattuto: «La sicurezza pubblica va oltre la tutela del bene demaniale. Lo stesso commissario del governo del Trentino, a un tavolo sull'argomento nei giorni scorsi, ha rilevato problemi di sicurezza pubblica».