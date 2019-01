Venezuela: Sanchez, Maduro non è socialista è un tiranno

(ANSA) - SANTO DOMINGO, 29 GEN - Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha dato del "tiranno" oggi ai presidenti di Venezuela e Nicaragua, Nicolas Maduro e Daniel Ortega e ha chiesto ai partiti membri dell'Internazionale Socialista (Is) di appoggiare la lotta per la democrazia in questi due paesi latinoamericani. "Siamo socialisti perché difendiamo la libertà. Chi risponde con pallottole e prigione all'ansia di libertà e democrazia di un popolo non è un socialista, è un tiranno", ha detto Sanchez nel suo intervento durante una riunione dell'Is, aggiungendo che "i venezuelani devono sentire l'appoggio dell'Internazionale Socialista, così come i nicaraguensi". Il premier spagnolo ha sottolineato che gli oppositori di Maduro e Ortega "devono avere chiaro che la loro lotta per la democrazia e il progresso è il motivo stesso per il quale esistono i nostri partiti e che dunque saremo sempre dalla loro parte". L'Is ha espulso oggi dall'organizzazione il Fronte sandinista di liberazione nazionale (Fsln), il partito di Ortega.