brexit: may conferma, voglio rinegoziare il backstop

(ANSA) - LONDRA, 29 GEN - La premier britannica Theresa May ha confermato stasera ai Comuni - sulla base dell'emendamento appena approvato alla Camera - l'impegno a cercare di rinegoziare l'accordo sulla Brexit con l'Ue per ottenere garanzie "legalmente vincolanti" in grado di allontanare la prospettiva di un'attivazione del cosiddetto backstop sulla questione irlandese. May nello stesso tempo ha ribadito la volontà di Londra di assicurare che il confine fra Irlanda e Irlanda del Nord resti "senza barriere". "L'accordo raggiunto è e resta il migliore ed unico modo per assicurare una uscita ordinata della Gran Bretagna dall'Ue. Il backstop è parte di quell'accordo, e quell'accordo non è aperto a nuovi negoziati". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, commentando l'esito della votazione a Westminster, citato dalla Bbc.