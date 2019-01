Reperti archeologici nascosti in valigia aeroporto Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 30 GEN - Numerosi reperti archeologici e paleontologici sono stati ritrovati dagli addetti alla sicurezza dell'aeroporto di Cagliari durante i controlli sui bagagli di alcuni passeggeri in partenze. Lo fa sapere la pagina Facbook di 'Sardegna Rubata e Depredata' che da tempo segnala furti di sabbia, rocce e reperti dall'isola da parte di turisti e non solo, parlando di "eccezionale ritrovamento". I reperti, si legge ancora "erano stati celati in una busta assieme a sassi e sabbia. Del ritrovamento è stata immediatamente informata la Soprintendenza ai beni Archeologici e il Nucleo Tutela dei Carabinieri che ha preso in consegna i preziosi reperti trafugati".