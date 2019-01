(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Dopo 12 giorni di vergognoso stallo, lo sbarco dei 47 naufraghi a bordo della Sea Watch sembra imminente. Aspettiamo comunicazioni ufficiali". Così la ong tedesca in un tweet. "Siamo felici per i nostri ospiti - dice Johannes Bayer, ceo di Sea Watch - che il calvario stia ora arrivando al termine, ma rimane un giorno vergognoso per l'Europa. I diritti umani non sono negoziabili e sulle persone non si dovrebbe mercanteggiare".