Savona, la considerazione per l'Italia in Europa è aumentata

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "La mia sensazione è che la considerazione verso l'Italia sia aumentata, c'è stato un mutamento di clima". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Paolo Savona in un'audizione al Senato sulle prospettive di riforma dell'Ue. "L'Italia - ha aggiunto - conta di più perché ha una forte omogeneità, una maggioranza che altri governi non possono vantare. La nostra sensazione è che la trattativa (sulla manovra, ndr) sia stata un riconoscimento, le richieste che abbiamo avanzato sono state accontentate per certi versi".