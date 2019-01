Venezuela: Pence incontra inviati di Guaidò a Washington

(ANSA) - CARACAS, 30 GEN - Il vicepresidente americano, Mike Pence, ha incontrato a Washington i rappresentanti di Juan Guaidò, il presidente dell'Assemblea Nazionale venezuelana che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, ai quali ha assicurato l'appoggio del governo Usa per "restaurare la democrazia" nel paese sudamericano "attraverso libere elezioni". Lo ha reso noto lo stesso Pence su Twitter. La delegazione venezuelana era composta da Carlos Vecchio, nominato incaricato d'affari venezuelano in Usa dal Parlamento, dopo che Nicolas Maduro ha rotto le relazioni diplomatiche bilaterali; Julio Borges, nominato ambasciatore presso il Gruppo di Lima, e David Smolanski, deputato oppositore in esilio. Vecchio ha indicato ai media che il tema principale dell' incontro con Pence è stato l'invio di assistenza umanitaria in Venezuela, dopo che ieri il Dipartimento di Stato ha certificato che Guaidò avrà il controllo degli asset e le risorse dello Stato venezuelano negli Usa, bloccati dal governo di Donald Trump.