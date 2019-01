Dazi: iniziato alla Casa Bianca round negoziati Usa-Cina

(ANSA) - WASHINGTON, 30 GEN - Gli Usa e la Cina hanno ripreso oggi i loro negoziati commerciali alla Casa Bianca per trovare un accordo entro un mese, sullo sfondo dell'escalation sul caso Huawei. La delegazione cinese e' guidata dal vice premier Liu He, che incontrera' Donald Trump domani alla fine dei colloqui. La delegazione americana e' invece capitanata dal rappresentante per il commercio Usa Robert Lighthizer.