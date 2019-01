Dall'Oglio: Papa incontra i familiari

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 30 GEN - "Il Santo Padre ha ricevuto stamani i familiari di Padre Paolo Dall'Oglio a Casa Santa Marta. L'udienza in forma privata si è svolta in un clima particolarmente cordiale. Erano presenti la madre di Padre Dall'Oglio, quattro sorelle e un fratello. L'udienza rappresenta un gesto di affetto e vicinanza da parte del Papa alla famiglia del gesuita sequestrato in Siria nel luglio del 2013". Lo ha dichiarato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti, rispondendo alle domande di alcuni giornalisti.