Roma: Salvini, sgombero Casapound a tempo debito

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Tutti gli immobili occupati abusivamente verranno sgomberati. C'è un criterio oggettivo e non politico: ci sono immobili pericolanti e immobili sottoposti a sequestro giudiziario". Lo ribadisce Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sullo sgombero della sede di Casapound, chiesto anche da una mozione approvata ieri in Campidoglio. "Non mi risulta né fra quelli pericolanti né sottoposti a provvedimento giudiziario - aggiunge - verrà sgomberato ovviamente a tempo debito". I tempi? "Chiedete al prefetto di Roma, è lui che ordina gli sgomberi", replica.