Migranti: Martina, "Pronti a un processo, non come Salvini"

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "In questo paese i prepotenti al governo fuggono dai processi anche quando hanno violato la legge. Noi no. Non abbiamo violato alcuna legge e siamo saliti su quella nave perché era giusto per quelle persone. Se un paese ci processa per questo siamo pronti a risponderne". Così a Lucca il deputato Pd Maurizio Martina, candidato alla segreteria del partito, indagato a Siracusa per la visita alla Sea Watch 3.