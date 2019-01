Tav: no di Toninelli ad audizione Ponti alla Camera

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - No da parte del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli all'audizione del professor Marco Ponti, presidente della commissione che sta analizzando i costi e i benefici della Tav, in Commissione Trasporti della Camera che aveva chiesto di ascoltarlo. Lo stop è arrivato in una lettera indirizzata al presidente della Commissione, Alessandro Morelli (Lega), che l'Ansa ha potuto visionare. Dura protesta delle opposizioni in commissione.