Migranti: Delrio (Pd), Salvini se li perde per strada

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Gli italiani avrebbero bisogno di un ministro dell'Interno, non della propaganda e della paura, si applichi per favore". Lo ha detto Graziano Delrio (Pd) replicando all'intervento del ministro Matteo Salvini al question time sulla vicenda del Cara di Castelnuovo di Porto (Roma). Nel corso della risposta del titolare del Viminale ci sono state diverse contestazioni e brusii in Aula, con il presidente della Camera Roberto Fico, costretto a richiamare all'ordine alcuni deputati del Pd ed anche Stefania Prestigiacomo di Forza Italia. "Un ministro serio - ha accusato Delrio a proposito dello sgombero del Cara - non si perde decine di persone per strada ma controlla le condizioni dentro i centri d'accoglienza, bisogna fare vigilanza rafforzata".