Diciotti: Salvini, bene Gasparri, io interlocutore Giunta

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Gasparri ha assolutamente ragione: sono io l'interlocutore della Giunta per le autorizzazioni a procedere. Non ho ancora letto tutte le carte: ora lo farò, e mi confronterò con la Giunta". Lo afferma all'Ansa il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commentando le parole del Presidente della Giunta per le Immunità Maurizio Gasparri (FI) secondo il quale, anche in presenza dell'intenzione di presentare una memoria da parte del premier Giuseppe Conte e dei ministri Maurizio Gasparri e Danilo Toninelli per sottolineare come la decisione di non far scendere i migranti dalla nave militare Diciotti sia stata un'azione di tutto il governo, l'interlocutore della Giunta su questo caso è e resta il responsabile del Viminale Matteo Salvini.