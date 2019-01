Maltempo: neve in Toscana, soccorsi automobilisti in Maremma

(ANSA) - GROSSETO, 30 GEN - I pompieri del comando di Grosseto stanno intervenendo per soccorrere alcuni automobilisti in difficoltà a causa della neve nelle zone di Arcidosso, Castel del Piano e Seggiano, oltre a Roccatederighi, Valpiana e Gerfalco Massa Marittima. I pompieri, inoltre, stanno intervenendo con l'autogru, sulla Siena-Grosseto, in direzione Siena, nei pressi di Paganico per un veicolo in difficoltà. Intanto è stata riaperta la tangenziale ovest di Siena ma, permangono rallentamenti. Il traffico ha ripreso a scorrere lentamente a causa del fondo stradale scivoloso e a rischio di ghiaccio. Sempre sulla Grosseto-Siena, a Orgia e Iesa, due località distanti fra loro, il traffico è rimasto bloccato per alcuni mezzi pesanti intraversati. Sul posto personale e mezzi dell'Anas, vigili del fuoco e agenti della Polstrada.