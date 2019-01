Corsica, spara ai passanti, un morto e 6 feriti

(ANSA) - PARIGI, 30 GEN - Un uomo ha aperto il fuoco oggi pomeriggio sui passanti a Bastia, in Corsica, e si è poi barricato nella sua abitazione. L'operazione è ancora in corso, ma ha già ucciso una persona e altre sei sono rimaste ferite. Fonti della polizia hanno escluso la pista terroristica Secondo quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato già condannato per omicidio.