Brexit: Gb a Ue, se si vuole accordo servono modifiche

(ANSA) - LONDRA, 30 GEN - Londra commenta senza scomporsi i no di Bruxelles a modificare l'accordo sulla Brexit. "I fatti - dice un portavoce di Downing Street, mentre fonti governative britanniche parlano di reazioni immediate non inattese - sono chiari: l'Ue dice di volere che usciamo con un accordo. Noi vogliamo un accordo. Ma l'accordo che avevamo trovato è stato respinto per 230 voti. Se vogliamo arrivare a ciò che è nel miglior interesse del Regno Unito e dell'Ue, dobbiamo apportare cambiamenti perché l'accordo ottenga l'appoggio del Parlamento".