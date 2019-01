Rogo in un campo di roulotte a Reggio Emilia, nessun ferito

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 31 GEN - Grosso incendio nella serata di ieri, senza feriti, in un campo occupato da camper abitati da stranieri, a Masone, alle porte di Reggio Emilia. Il rogo è divampato intorno alle 23 in via Asseverati nell'area della parrocchia San Giacomo. Le fiamme hanno coinvolto una quindicina di roulotte, andate distrutte. I vigili del fuoco, al lavoro per diverse ore prima di domare l'incendio, avrebbero trovato molte bombole di gpl: due sono esplose tra le fiamme. Nell'area al momento dell'incendio si trovavano quattro cittadini stranieri regolari riusciti ad allontanarsi e rimasti incolumi. Gli stessi sono stati ospitati dalla parrocchia. L'incendio si è sviluppato per cause ancora al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce intervenuti sul posto. Un'ipotesi è che l'origine del rogo possa essere ricondotto a un corto circuito elettrico di uno dei mezzi.(ANSA).