Guaidò, incontri segreti con i militari

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Abbiamo avuto incontri clandestini con membri delle forze armate e delle forze di sicurezza": è quanto scrive Juan Guaidó, il presidente del Parlamento venezuelano che ha assunto i poteri dell'esecutivo, in un'articolo a sua firma pubblicato sul New York Times. "Il ritiro del sostegno militare da parte di Maduro è fondamentale per consentire un cambiamento nel governo - afferma Guaidó, e la maggioranza di quelli in servizio concorda sul fatto che i recenti travagli del Paese siano insostenibili".