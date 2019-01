Pil: Padoan, problemi cominciati con questo governo

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "I problemi per il paese sono cominciati quando questa maggioranza si è formata come dimostra l'andamento dello spread e le conseguenze recessive che ne sono seguite". Così Piercarlo Padoan ex ministro dell'economia al Giornale radio Rai su Radio1. Chi accusa i precedenti governi dell'attuale recessione economica, sostiene l'ex ministro, "fa un'affermazione o ignorante o in malafede, basta guardare i dati per rendersi conto".