(ANSA) - TORINO, 31 GEN - Il Piemonte è la prima regione ad avere presentato ricorso alla Consulta, questa mattina, contro il decreto sicurezza. Lo rende noto il governatore Sergio Chiamparino, a margine di un incontro sulla Tav promosso dalla Cisl a Torino. Il ricorso è stato spedito dall'ufficio postale del tribunale dall'assessora all'immigrazione Monica Cerutti. "Il decreto - ha detto Chiamparino - rischia di creare un mondo di invisibili, di persone che non possono, non riescono ad integrarsi e per questo sono più facilmente alla mercé di chi viola le regole".(ANSA).