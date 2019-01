Venezuela: Guaidò, a Maduro resta poco tempo

(ANSA) - CARACAS, 31 GEN - Juan Guaidò, il presidente del Parlamento venezuelano che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, ha pubblicato un editoriale sul New York Times nel quale sostiene che "a Maduro resta poco tempo per continuare ad usurpare la presidenza" ed ha lanciato un appello all'unità dei venezuelani. "Per ottenere l'uscita (di Maduro) con il minimo spargimento di sangue, tutti i venezuelani devono restare uniti e premere, fino alla rottura finale del regime", ha scritto Guaidò, ripetendo la sua "road map" in tre punti: "fine dell' usurpazione, governo di transizione ed elezioni libere". Guaidò ha sottolineato che "il ritiro dell'appoggio militare a Maduro risulta decisivo per il cambiamento di governo e la maggioranza dei militari e delle forze di sicurezza sanno benissimo che le penurie attuali sono insostenibili" per cui "ci siamo riuniti con militari e funzionari della sicurezza, attraverso canali clandestini e abbiamo offerto un'amnistia per coloro che non hanno commesso crimini di lesa umanità".