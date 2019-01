Ragazzi sperano in scuole chiuse per neve, Comune: Studiate!

(ANSA) - BOLOGNA, 31 GEN - Con la neve che ieri sera cadeva su Bologna e provincia alcuni ragazzi speravano nella chiusura odierna delle scuole, tanto da arrivare a chiederlo, fra battute e sfottò anche sul profilo Instagram del Comune che però ha replicato con un po' di ironia: "Meglio studiare e andare a letto!". "Cari studentesse e cari studenti, vi stiamo leggendo e vi capiamo anche", si legge in un commento del profilo dell'amministrazione comunale. "Del resto - prosegue con tanto di occhiolino finale - chi non ha mai sognato la scuola chiusa per neve magari proprio il giorno della verifica?" Tuttavia il Comune ricorda che per chiudere le scuole c'è bisogno di un'ordinanza del sindaco e quindi di "tanta neve" oppure di assenza di "condizioni di sicurezza necessarie". Condizioni che per il Comune non si sono verificate. "C'è solo un po' di neve come succede normalmente d'inverno in una città del nord come Bologna - conclude - Quindi, meglio studiare un po' e poi andare a letto. Le scuole domani sono aperte". (ANSA).