Venezuela: altri due giornalisti arrestati a Caracas

(ANSA) - CARACAS, 31 GEN - Quattro dipendenti dell'agenzia stampa spagnola EFE sono stati arrestati dai servizi di sicurezza venezuelani a Caracas, dove coprivano la crisi politica in Venezuela: il sindacato della testata e il governo spagnolo hanno chiesto la loro immediata liberazione. Si tratta di due giornalisti - lo spagnolo Gonzalo Dominguez Loeda e la colombiana Mauren Barriga Vargas - il fotoreporter colombiano Leonardo Muñoz e l'autista venezuelano José Salas. Il ministro venezuelano degli Esteri, Jorge Arreaza, ha giustificato l'arresto di giornalisti stranieri sostenendo che non erano regolarmente accreditati per svolgere il loro lavoro a Caracas. "Alcuni giornalisti stranieri sono entrati nel nostro Paese in modo irregolare, senza aver richiesto in precedenza il rispettivo permesso di lavoro nei nostri consolati", ha scritto Arreaza su Twitter, aggiungendo che "alcuni hanno cercato di entrare nel Palazzo Presidenziale senza accredito".